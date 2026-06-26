Prisión preventiva para mujer que protagonizó tensa discusión con Presidente Kast en La Araucanía

26 jun. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un sorpresivo giro tomó la fiscalización de una mujer que protagonizó una discusión con el Presidente José Antonio Kast durante su visita oficial a la región de La Araucanía.

Lo que comenzó como un altercado verbal con el Mandatario culminó en su detención formal por parte de Carabineros, luego de que se descubriera que la ciudadana mantenía dos órdenes de detención vigentes.

El incidente original se produjo en la comuna de Villarrica, en un acto público donde el jefe de Estado estaba en una actividad. En ese contexto, la mujer lo encaró y él respondió, lo que quedó captado en un registro.

Fue en medio de este control de identidad de rutina cuando los uniformados ingresaron sus datos al sistema informático y constataron que la mujer era requerida por la justicia.

Específicamente, la abogada de la Fiscalía local, Carla Espinoza, detalló que la imputada registraba mandatos pendientes emanados desde el Juzgado de Garantía de Iquique y desde el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Audiencias telemáticas y futuro procesal

La magistrada Viviana Cárdenas, del Juzgado de Garantía de Villarrica, declaró que la detención se ajustó completamente a derecho. Debido a la gravedad de mantener requerimientos judiciales activos y el evidente peligro de fuga, el tribunal resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva de forma provisoria.

La permanencia de la mujer tras las rejas tiene como objetivo asegurar su comparecencia formal ante los tribunales correspondientes.

Para coordinar los traslados y comparecencias de manera eficiente, el Poder Judicial dispuso el uso de herramientas tecnológicas. De este modo, la detenida debió conectarse vía telemática con el tribunal de Punta Arenas para regularizar la causa a la que no se había presentado con anterioridad.

Por su parte, el Juzgado de Garantía de Iquique ya fijó una audiencia virtual similar para este sábado a las 11:00 horas.

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