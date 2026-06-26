Biministro Alvarado respalda a Kast tras tenso momento con mujer en La Araucanía: "El Presidente responde pidiendo respeto"

26 jun. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

La reciente gira del Presidente José Antonio Kast por la región de La Araucanía sumó un capítulo de alta tensión política tras un enfrentamiento verbal con una mujer en la comuna de Villarrica.

El hecho, ampliamente difundido a través de redes sociales, gatilló reacciones en el espectro político local y obligó al Ejecutivo a salir en defensa de la máxima autoridad del país.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, enfrentó los micrófonos para respaldar firmemente al Mandatario.

La autoridad desestimó las críticas de quienes acusaron a Kast de haber reaccionado desmedidamente y enfatizó que el diálogo se desvirtuó por la actitud de la contraparte.

El origen del conflicto en La Araucanía

El tenso episodio ocurrió en plena vía pública cuando una mujer, que se encontraba acompañada por su hijo menor de edad, increpó directamente al jefe de Estado.

Ante los insultos, el Presidente Kast optó por no ignorar la situación y confrontó a la ciudadana enfocando sus argumentos en la presencia del menor.

"No tiene para qué traer a su hijo y exponerlo a esto (...) Usted no use al niño en una situación como esta", replicó el jefe de Estado, según lo evidenciado en el registro audiovisual.

Acto seguido, se dirigió directamente al menor de edad con un mensaje que encendió aún más los ánimos: "Ánimo, fuerza y fe, nunca se deje intimidar, que su mamá no lo use a usted (...) viva la libertad".

La defensa del biministro Alvarado

Frente a los cuestionamientos sobre si el tono presidencial fue el adecuado, el biministro Alvarado restó dramatismo y argumentó que el comportamiento habitual del Mandatario en terreno es de extrema cercanía: "He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al Presidente, él es una persona cercana que recibe mucho afecto", aseguró.

Alvarado remarcó que las visitas a regiones siempre exponen a las autoridades a distintas realidades, pero que en este caso particular se cruzó una línea de decoro: "Él siempre está disponible a escuchar a las personas, y como siempre sucede cuando una autoridad, especialmente el Presidente, está en terreno, existen personas que se acercan con intenciones de saludar, de valorar su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía, y por supuesto también existen excepciones", explicó.

Respecto al fondo de la interacción en Villarrica, el titular de Interior y Segegob fue tajante en responsabilizar a la mujer: "Entiendo que una señora que tenía dos procesos judiciales excede sus comentarios respecto al Presidente y el Presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás".

El incidente tomó un vuelco drástico minutos después del cruce de palabras. Carabineros realizó un control de identidad preventivo a la mujer involucrada en el altercado. Tras la revisión de sus datos en el sistema, el personal policial detectó que la ciudadana registraba órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, por lo que fue aprehendida inmediatamente en el lugar.

Así fue el tenso momento entre el Presidente Kast y la mujer

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