"Solución fácil y populista": Presidente Kast reitera su rechazo a sacar militares a las calles para controlar la seguridad

25 jun. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y manifestó sus reparos a quienes impulsan esa medida como respuesta a la crisis de delincuencia.

"Las veces que han salido, y salieron al estallido, ¿quién responde?", planteó el Mandatario, recordando el caso de un exconscripto que actualmente cumple condena en La Serena tras haber efectuado un disparo que resultó con la muerte de un inmigrante ecuatoriano en medio de labores de control del orden público.

En esa misma línea, señaló: "La solución fácil y populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle", descartando que dispondrá de militares en tareas de seguridad interior.

Las razones de Kast para rechazar la salida de militares

El mandatario sostuvo que la prioridad debe estar en fortalecer el trabajo policial y avanzar en cambios legislativos. De esta forma, manifestó su respaldo a las policías indicando que estas "están preparadas y entrenadas para controlar el orden público".

Asimismo, cuestionó a quienes, a su juicio, mantienen una postura contradictoria frente a la seguridad.

"No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes", señaló. Y añadió que "salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle... pero cuando se aplica la fuerza, dicen que está mal aplicada. Así no se puede".

En este sentido, Kast insistió en que "el estado de excepción no es la meta", tanto a nivel nacional como en zonas específicas del país.

"La institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria", concluyó el Presidente de la República.

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