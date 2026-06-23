Presidente Kast condena el fallecimiento de menor tras encerrona: "Nuestras políticas públicas han llegado tarde"

23 jun. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la muerte del niño de 12 años ocurrida en San Bernardo tras una encerrona.

"Una víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes, que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo, encontrando la muerte", comenzó señalando.

La autoridad también planteó una reflexión sobre el origen de este tipo de hechos: "La pregunta es por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado, por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia... ¿Dónde los perdimos? Agregó que "gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad, porque se ha disgregado a la familia y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde".

Llamado a fortalecer la educación

Tras referirse al impacto que generó la muerte del menor, Kast sostuvo que una de las formas de enfrentar este tipo de situaciones es a través de la educación como política.

En ese contexto, afirmó que "los procesos educacionales toman años" y que "uno no hace una reforma educacional y ve los resultados al día siguiente".

El candidato también señaló que existe un interés transversal por avanzar en modificaciones al sistema educativo.

"Hoy día quiero darles las gracias a quienes están acá (Presidente presentó proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar), a los que por distintas razones no pudieron venir, pero que están interesados también en que analicemos, que trabajemos y que hagamos las modificaciones necesarias a una situación que hoy día es un clamor de las familias", expresó.

Junto con ello, agregó que "no es fácil ver cuál es el mejor camino para poder sacar adelante la educación", aunque remarcó que "está claro que la educación no se saca adelante sin las familias, sin los proyectos educativos".

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