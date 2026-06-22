A 100 días de gobierno: Kast encabeza consejo de gabinete con foco en empleo, inversión y emergencias

22 jun. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Cien días después de asumir La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, reunió nuevamente a su gabinete para revisar el avance de su administración y ordenar las prioridades que marcarán las próximas semanas. La cita, este lunes en el palacio presidencial, se centró en un tema que cobró fuerza con la llegada del invierno: el empleo.

El encuentro fue el quinto consejo de gabinete desde el inicio del Gobierno y se desarrolló en medio de una semana que el Ejecutivo anticipa intensa en el Congreso, con propuestas vinculadas a reconstrucción, inversión y medidas para enfrentar los meses más complejos del año.

¿Qué dijo Kast?

“Son ya 100 días, 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras. Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado. Los avances en cada una de las áreas están más que claros, los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado en salud, en seguridad, en inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando”, señaló Kast.

La conversación dentro del gabinete se centró especialmente en el empleo. La preocupación apunta a la desaceleración habitual en la contratación durante esta época, una realidad que el Gobierno busca enfrentar con un Plan de Empleo de Invierno que distintas carteras ya comenzaron a analizar.

En paralelo, el Ejecutivo observa con atención el avance de nuevas inversiones anunciadas para el país, proyectos que todavía atraviesan procesos de evaluación ambiental y cuya concreción es vista como una pieza importante para el movimiento económico.

“Esta va a ser una semana, de nuevo, con mucha actividad en el Congreso. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en reconstrucción, que van a ser relevantes, en inversión. Pero, sobre todo, en una de las áreas que nos va a ocupar más en este Consejo de Gabinete, que es el empleo. Hemos visto muy buenas noticias en nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades y por eso les hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad cómo analizar el Plan de Empleo de Invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”, afirmó.

Energía y emergencias en el centro del debate

La reunión también abordó otras materias que aparecen como urgentes para el Gobierno. Entre ellas, la situación energética y el funcionamiento del sistema eléctrico, además de la preparación ante posibles eventos climáticos que puedan afectar distintas zonas del país durante la temporada invernal.

El llamado dentro del gabinete fue a mantener coordinación entre ministerios para responder ante eventuales emergencias y avanzar en las medidas que ya están en desarrollo.

“También el tema económico, como ustedes saben, las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en la electricidad que afecta a todos nuestros vecinos y lo que también nos preocupa mucho es el Plan Invierno, cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes y ahí lo hemos señalado ya anteriormente, que cada uno vaya colaborando a través de las distintas carteras para enfrentar esta situación. Eso es lo que van a ser las tres materias principales de este Consejo de Gabinete: emergencia, empleo, economía”, sostuvo.

Gira por Uruguay y Paraguay

Antes de que comenzara formalmente la reunión, Kast también confirmó que la próxima semana encabezará una nueva gira internacional que incluirá visitas a Uruguay y Paraguay, acompañado por parte de su equipo ministerial.

La agenda, según adelantó, estará enfocada en fortalecer vínculos bilaterales y seguir avanzando en materias de cooperación regional, mientras el Ejecutivo también destacó gestiones humanitarias con Bolivia y trabajos de interconexión minera con Argentina.

“Como ustedes saben, también la próxima semana vamos a tener una gira internacional que va a incluir los países de Paraguay y de Uruguay. Algunos de los ministros han sido convocados para poder asistir. Creo que los temas que se vienen en relaciones internacionales con ambos países son relevantes. Agradecer también todas las gestiones que se han realizado en temas humanitarios con Bolivia y todos los avances que hemos tenido en temas de relaciones internacionales mineros de interconexión con Argentina”, cerró el Mandatario.

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