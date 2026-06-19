Kast respalda a PDI por caso de niños haitianos: "Tengo la convicción de que han hecho su labor como corresponde"
- Por Felipe Gallardo | Aton
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast le entregó su total respaldo a la Policía de Investigaciones (PDI) por el caso del ingreso irregular de menores haitianos al país.
En el marco del 93° aniversario de la institución, el mandatario declaró al canal 24 Horas que los detectives "realizan la función de control y tengo la convicción de que la PDI ha hecho su labor como corresponde. No tengo ninguna duda del trabajo profesional y serio de la institución".
Y agregó que "la PDI cumple una función muy relevante desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena".Ir a la siguiente nota
El Presidente destacó el hecho de que la situación conocida esta semana a través de la filtración de un preinforme de la Contraloría "está bajo una investigación en manos del Ministerio Público, hemos convocado a distintas autoridades, hay una coordinación que dirige la ministra María Jesús Wulf (de Desarrollo Social) y contamos con toda la colaboración de la policía para hacer lo más importante, que es encontrar a los niños".
Más apoyo en discurso
Y en su discurso, el Presidente indicó que "vamos a respaldar siempre a la PDI con los recursos, la tecnología y las condiciones que su misión exige. Colaboraremos intensamente con la modernización institucional y la formación profesional de los futuros funcionarios de esta gran
institución".
Kast precisó que "trabajaremos, como corresponde, codo a codo con el Ministerio Público, con Carabineros y con Gendarmería de para que esto sea una realidad. En este aniversario 93° de la PDI, queremos reconocer y agradecer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de servicio de
cada uno de sus funcionarios, quienes cumplen una labor fundamental en la investigación de los delitos y en la persecución del crimen organizado".
El Presidente indicó también que "como gobierno estamos impulsando un proyecto de ley que busca
fortalecer sus capacidades y entregar las mejores condiciones para el desarrollo de esta importante labor".
"Esperamos que esta iniciativa, que ya ha sido objeto de debate al interior del gobierno y que prontamente será debate del Poder Legislativo, avance con celeridad y se convierta en ley lo antes posible, una vez que la presentemos, porque fortalecer a nuestras policías y a Gendarmería es la mejor seguridad para todos los chilenos", indicó.
Y explicó que "el objetivo es uno solo, no admite ambigüedades. Es recuperar la tranquilidad de Chile y devolverles a las familias el derecho a vivir en paz".
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