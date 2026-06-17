"Hay que hacerle un Charlie Kirk": La amenaza contra Kast en un grupo de WhatsApp de la Confech que llegó a tribunales

17 jun. 2026 - 12:57 hrs.

Una conversación en un grupo de WhatsApp de la Confech terminó convertida en una investigación por amenazas contra el Presidente José Antonio Kast. La Corte de Santiago confirmó la libertad de un estudiante de 19 años formalizado por escribir la frase "hay que hacerle un Charlie Kirk" y que al día siguiente fue detenido tras lanzar una bomba molotov contra Carabineros durante una marcha hacia La Moneda.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la Fiscalía Centro Norte y confirmó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que negó la prisión preventiva de Víctor Newen Espinoza Morales.

El tribunal de alzada, integrado por el ministro Matías De La Noi, el ministro (i) Guillermo Rodríguez y la abogada integrante Catalina Infante, mantuvo las medidas cautelares ya decretadas: arraigo nacional y prohibición de acercarse tanto al Presidente de la República como al Palacio de La Moneda.

El mensaje que activó la investigación

La historia se remonta al 2 de junio pasado. Ese día, según constató Mega Investiga, dirigentes estudiantiles participaban en una conversación en un grupo de WhatsApp denominado "zonal RM", integrado por presidentes de federaciones estudiantiles vinculadas a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

En ese chat se comentaba que una movilización estudiantil no podría llegar hasta La Moneda debido a la falta de autorización.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía Centro Norte, el usuario identificado como "g4to.waton" escribió:

"ESOOOOOO. QUE ARDA TODO. CON MÁS JUSTA RAZÓN P SI NOS NIEGAN EL DERECHO BÁSICO DE MANIFESTARSE".

Posteriormente, cuando otra participante señaló que el Presidente residía dentro del Palacio de La Moneda, el mismo usuario respondió:

"TIENEN Q HACERLE UN CHARLIE KIRK NOMÁS".

Para los investigadores, la frase constituía una referencia al activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado en septiembre de 2025, y debía ser analizada como una amenaza dirigida contra el Mandatario.

La detención al día siguiente

De acuerdo con el expediente judicial, al día siguiente de enviar esos mensajes, Espinoza fue detenido en las inmediaciones de la Alameda Bernardo O'Higgins, entre Vicuña Mackenna y Portugal.

Según la imputación del Ministerio Público, el estudiante fue sorprendido mientras lanzaba una bomba molotov contra carros de Control de Orden Público de Carabineros durante una manifestación que avanzaba hacia La Moneda.

Tras la detención, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para revisar el teléfono celular del imputado.

La revisión permitió recuperar las conversaciones del grupo de WhatsApp y otros antecedentes que fueron incorporados a la investigación.

Entre ellos figuraban búsquedas relacionadas con bidones y botellas de bencina, además de fotografías vinculadas a lanzamientos de bombas molotov tomadas durante el mes de mayo.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía

Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía Centro Norte presentó diversos antecedentes ante el tribunal.

Uno de ellos correspondió a la declaración de un funcionario del grupo escolta presidencial del OS-9 de Carabineros, quien informó haber tomado conocimiento de los mensajes mientras realizaba labores vinculadas a la seguridad del Presidente.

También se incorporó la declaración de un testigo reservado que relató el episodio ocurrido en el grupo de WhatsApp, además de antecedentes policiales sobre la detención y el contenido encontrado en el teléfono celular del imputado.

Según sostuvo el Ministerio Público, la secuencia de los hechos era particularmente relevante: primero se emitió la amenaza en un grupo de dirigentes estudiantiles y, al día siguiente, el imputado fue detenido utilizando un artefacto incendiario durante una marcha que se dirigía hacia el Palacio de La Moneda.

Por qué se rechazó la prisión preventiva

Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.

La resolución sostuvo que, para decretar la medida cautelar más gravosa, era necesario acreditar antecedentes concretos que permitieran concluir que el imputado representaba un peligro real y no solo una sospecha.

En ese análisis, el tribunal examinó el contenido de los mensajes enviados en el grupo de WhatsApp y concluyó que existían dudas respecto de si las expresiones utilizadas alcanzaban a configurar el delito de amenazas contra la autoridad.

El juzgado consideró que las frases fueron emitidas en medio de una conversación marcada por el malestar de los participantes debido a la prohibición de realizar la manifestación estudiantil.

Por ello calificó como "altamente cuestionable" que las expresiones pudieran constituir una amenaza penalmente relevante, al no advertirse una intención concreta de ejecutar una acción contra el Presidente.

Asimismo, el tribunal estimó que el hecho de que el imputado no registrara antecedentes penales y enfrentara una eventual pena susceptible de cumplimiento en libertad hacía desproporcionada la prisión preventiva.

La decisión de la Corte de Santiago

Disconforme con la resolución, la fiscal Viviana Montenegro presentó un recurso de apelación ante la Corte de Santiago con el objetivo de revertir la decisión.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensora penal pública Viviana Castell, la Novena Sala resolvió confirmar íntegramente lo decidido por el Séptimo Juzgado de Garantía.

De esta forma, Víctor Newen Espinoza Morales continuará sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al Presidente José Antonio Kast y al Palacio de La Moneda mientras continúa la investigación.

Solo el ministro Matías De La Noi estuvo por agregar la obligación de firma mensual, criterio que quedó consignado únicamente como prevención.