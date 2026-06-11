Kast firma proyecto de responsabilidad parental: "La familia tiene una responsabilidad respecto de lo que hacen sus hijos"

11 jun. 2026 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast firmó este jueves un proyecto de ley que busca fortalecer la responsabilidad parental, reforzando las obligaciones de padres, madres y tutores en la supervisión de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto busca responder a la preocupación existente por hechos de violencia y delitos cometidos por menores de 18 años.

La propuesta incorpora sanciones y mecanismos orientados a intervenir de manera temprana en contextos familiares complejos, y plantea fortalecer las herramientas de orientación, formación y vigilancia que recaen sobre los adultos responsables.

“Poner límites es de sentido común”, sostuvo Kast durante la actividad de firma realizada en la Municipalidad de Independencia.

“Nosotros no queremos reemplazar a la familia por el Estado, pero el Estado tiene la manera de colaborar en la educación de los hijos... esto no va a hacer a lo mejor fácil en la discusión parlamentaria, pero tenemos que ir creando conciencia. Más allá del resultado del proyecto de ley, tenemos que crear conciencia de que la familia tiene una responsabilidad respecto de lo que hacen sus hijos”.

¿Qué contempla el proyecto?

La propuesta establece sanciones para los casos de desatención reiterada de las obligaciones parentales.

Entre ellas se consideran multas económicas, la imposibilidad de exigir pensiones alimenticias, la pérdida de derechos sucesorios, es decir, la pérdida legal del derecho a heredar, y la suspensión o caducidad de la patria potestad, referente a los derechos sobre los hijos.

Durante la presentación de la iniciativa, Kast ejemplificó que los padres deberán responder cuando sus hijos menores participen en hechos que impliquen daños a bienes públicos, en especial en caso de protestas y destrozos en recintos educativos.

En ese sentido, señaló que cuando existan detenciones por destrucción de propiedad pública, los padres deberán asumir responsabilidades.

Además, el texto contempla la creación de un procedimiento judicial expedito en los tribunales de familia para abordar situaciones de riesgo y agilizar el pago de indemnizaciones para quienes resulten perjudicados por daños cometidos por menores.

Próximos pasos

El Mandatario indicó que la iniciativa busca entregar herramientas de apoyo y no reemplazar el rol formativo que corresponde a las familias. También advirtió que el proyecto deberá enfrentar su discusión en el Congreso.

Ante esto, enfatizó la importancia de entender que los padres y tutores deben ser conscientes de los efectos legales que pueden generar las acciones de los menores a su cargo.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la iniciativa formará parte de una estrategia orientada a fortalecer el rol de los responsables legales de menores de edad y establecer consecuencias ante incumplimientos considerados graves por la legislación propuesta.