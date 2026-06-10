Presidente Kast anuncia que su Gobierno no respaldará proyecto para modificar la Ley Nain-Retamal

10 jun. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast anunció que el Gobierno no respaldará el proyecto del Partido Comunista que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, en lo referente a la presunción de legítima defensa para los efectivos policiales.

"Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado", sostuvo el Mandatario.

Y agregó en el mensaje publicado en su cuenta de X: "Nuestro Gobierno ha respaldado y seguirá respaldando, con toda la fuerza posible, el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos".

La propuesta del PC

Según consignó El Mercurio, la iniciativa impulsada por la bancada de diputados del Partido Comunista quedó a cargo de la parlamentaria Lorena Pizarro, y se espera sea remitida a la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Los impulsores de esta propuesta recordaron que durante la tramitación de la Ley, una parte de la academia y organizaciones de DD.HH. alertaron acerca de algunos de sus aspectos que podían tener efectos adversos en el acceso a la justicia por parte de víctimas del actuar de agentes del Estado.

Entre esos puntos está la figura de la legítima defensa que protege a policías y a gendarmes cuando emplean su armamento para proteger la integridad de terceros o de ellos mismos en tareas de orden público.

La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa, aspecto que es considerado el "corazón" de la ley.

También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

Antecedentes de la ley

La Ley N° 21.560 fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

Lleva los apellidos dos carabineros asesinados en actos de servicio, el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal.