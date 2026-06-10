Pamela Jiles emplaza a Kast a respaldar proyecto que permitiría retiro total de fondos previsionales para algunos migrantes

10 jun. 2026 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles emplazó al Presidente José Antonio Kast a respaldar un proyecto de ley que permitiría que los migrantes puedan retirar la totalidad de sus fondos previsionales al abandonar definitivamente Chile.

La iniciativa, presentada hace tres meses por el Partido de la Gente (PDG), busca que los extranjeros que acrediten su salida definitiva del país puedan retirar la totalidad de los fondos acumulados en sus cuentas previsionales.

Incentivo para que migrantes abandonen Chile

Según explicó la parlamentaria, la propuesta busca transformarse en un incentivo para que los migrantes abandonen voluntariamente el territorio nacional utilizando sus propios recursos.

Jiles sostuvo que el proyecto no contempla financiamiento estatal y que establece mecanismos para acreditar la salida definitiva de Chile antes de autorizar el retiro de los fondos previsionales.

"El desastre en las fronteras continúa"

La diputada cuestionó además los anuncios realizados recientemente por el Ejecutivo en materia migratoria, señalando que algunas de las iniciativas mencionadas ya se encontraban en tramitación antes de la llegada de Kast a La Moneda.

"El Presidente anunció por lo menos dos proyectos para control fronterizo, pero la verdad es que el desastre en las fronteras continúa y los migrantes siguen ingresando sin parar. Lo curioso es que tiene una solución concreta sobre la mesa y simplemente no la impulsa", afirmó.

Jiles pidió patrocinio del Ejecutivo

La parlamentaria llamó al Gobierno a respaldar formalmente la iniciativa y descartó la necesidad de presentar una propuesta paralela.

"Si el Presidente Kast quiere terminar con la crisis migratoria, la solución es tan simple como darle curso a este proyecto. Esperamos que el Gobierno no lo copie ni presente uno paralelo, sino que lo asuma y lo patrocine", señaló.

Jiles recordó que el proyecto fue presentado hace 90 días y criticó que, pese a que autoridades de Gobierno señalaron que la propuesta sería considerada, hasta ahora no ha registrado avances en su tramitación.

Todo sobre Retiro Fondos AFP