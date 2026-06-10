Encuesta CEP: Desaprobación al Presidente Kast alcanza el 52% y la aprobación llega al 34%

10 jun. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles los resultados de una nueva edición de su Encuesta Nacional de Opinión Pública, medición que incluyó una evaluación ciudadana sobre la forma en que el Presidente José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno.

Uno de los datos que destacó fue el nivel de aprobación y desaprobación del Mandatario.

Según la encuesta, un 52% de los consultados desaprueba su gestión, mientras que un 34% señala que aprueba la forma en que está ejerciendo el cargo.

¿Qué reveló la encuesta?

La medición realizada entre abril y mayo de 2026, formuló una pregunta para conocer la percepción de la ciudadanía:

"Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?"

De acuerdo con los resultados entregados por el organismo, la desaprobación alcanzó el 52%, mientras que la aprobación se ubicó en 34%.

Además, un 9% de los encuestados respondió que no aprueba ni desaprueba la gestión del Presidente, mientras que un 5% señaló no saber o prefirió no responder la consulta.

¿Cómo se realizó el estudio?

La encuesta fue aplicada a 1.469 personas entrevistadas en sus hogares, mientras que el trabajo de campo se desarrolló en 122 comunas del país.

Los resultados forman parte de la más reciente versión de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, uno de los sondeos periódicos que mide la percepción ciudadana sobre distintos temas de interés público y la evaluación de autoridades.