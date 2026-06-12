"Cuenten con este Presidente": José Antonio Kast condecora a 33 carabineros de La Moneda

12 jun. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

"El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de condecoración "Servicio de la Presidencia de la República" a 33 carabineros de La Moneda.

En su discurso de reconocimiento, el jefe de Estado señaló que no es solo custodiar al Presidente, "es resguardar la República, que se ve reflejada en la casa de La Moneda, que no es la casa del Presidente, sino que es la casa de todos los chilenos".

El Mandatario manifestó su respaldo a la institución diciendo: "Cuenten con este Presidente, que está profundamente agradecido de la labor que ustedes han cumplido desde hace años para la patria".

El mensaje de Kast a Carabineros

Durante la ceremonia, Kast hizo un símil con los 33 mineros rescatados en 2010: "Puedo decir, estamos bien los 33", señaló.

Y agregó: "Son hitos en la historia de nuestra historia patria. Así como Chile rindió homenaje a esos 33, a mí me toca hoy día rendirle homenaje a estos 33 funcionarios de Carabineros que representan a una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, y eso es algo que se ha mantenido en el tiempo".

Junto con ello, se refirió al rol de la institución:

"Más allá de distintas vicisitudes que haya vivido nuestra patria, siempre las personas apelan a tener un carabinero cerca. Son signos de confianza, son signos de respeto, son esa institución que une a todo Chile y que ha mantenido en pie la democracia en nuestra nación por tantos años, más allá de las dificultades que hemos tenido", indicó.

Y añadió hacia el final de su intervención: "Siempre la familia queda muy preocupada cuando alguno de ustedes sale de la casa. Cuenten siempre con la inclusión del Gobierno, cuenten con este Presidente, que está profundamente agradecido de la labor que ustedes han cumplido desde hace años para la patria".