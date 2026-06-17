Kast lidera acuerdo para ampliar infraestructura carcelaria: "Podemos mejorar sustancialmente la operación de nuestras unidades"

17 jun. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast, encabezó este miércoles en el Complejo Penitenciario Colina 1 la firma de un acuerdo entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Obras Públicas para acelerar la construcción y ampliación de cárceles en el país.

La iniciativa busca impulsar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema carcelario chileno, entre ellos la sobrepoblación, el hacinamiento, el deterioro de los recintos y la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

El convenio establece una coordinación permanente entre las tres carteras para agilizar licitaciones, ampliar la capacidad penitenciaria y desarrollar nuevos establecimientos mediante el sistema de concesiones.

Acuerdo contempla nuevas cárceles y ampliaciones en distintas regiones

La cartera de proyectos considerada en el acuerdo incluye nuevos recintos penitenciarios, ampliaciones y procesos de reliciación en distintas zonas del país.

Entre las iniciativas contempladas figuran proyectos en Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Maule, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es aumentar la capacidad del sistema penitenciario y mejorar la segmentación de los internos, permitiendo separar adecuadamente a quienes presentan distintos niveles de peligrosidad.

Kast destaca combate al crimen organizado y reinserción

Durante la ceremonia, el Presidente Kast señaló que fortalecer la infraestructura penitenciaria es una herramienta clave para enfrentar el avance del crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad dentro de las cárceles.

Asimismo, destacó que la experiencia acumulada en el sistema penitenciario permitirá mejorar la gestión de los recintos.

"Con la experiencia que tenemos podemos mejorar sustancialmente la operación de nuestras unidades penales y darles más facilidad a los funcionarios", afirmó.

"Debe existir una verdadera segmentación"

El Presidente también enfatizó la importancia de diferenciar a los internos según sus perfiles y posibilidades de reinserción.

"Que haya una verdadera segmentación entre aquellos que no van a tener intención de rehabilitarse, porque lamentablemente ya pasaron todos los umbrales, y hay personas que van a cumplir su condena completa y otros a cadena perpetua", indicó.

Sin embargo, recalcó que también existen personas privadas de libertad que pueden reinsertarse en la sociedad.

"Hay otros que sí tienen una posibilidad y ese es un valor enorme que no podemos olvidar, y que va a estar a cargo del Ministerio de Justicia", agregó.

Internos pidieron más oportunidades laborales

Kast reveló además que durante su visita al recinto penitenciario pudo conversar con estudiantes e internos que participan en programas de reinserción laboral.

"Tuve la posibilidad de conversar con alumnos y también con internos que estaban en un módulo donde tienen la posibilidad de ir a trabajar. ¿Y qué nos decían? Ojalá que hayan más cupos", relató.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria buscará combinar mayores estándares de seguridad con programas que favorezcan la reinserción de quienes cumplen condenas y puedan reinsertarse exitosamente en la sociedad.

El rol de cada ministerio

El acuerdo establece que los ministerios de Justicia y Seguridad Pública actuarán como organismos mandantes, encargándose del financiamiento de las licitaciones, la gestión de terrenos y las autorizaciones necesarias para cada proyecto.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas asumirá el rol técnico, liderando los procesos de concesión, licitación y ejecución de las iniciativas, aprovechando su experiencia en el desarrollo de infraestructura penitenciaria.

Además, el Gobierno anunció que promoverá esta cartera de proyectos ante inversionistas nacionales e internacionales para atraer nuevos actores y aumentar la competencia en futuras licitaciones.