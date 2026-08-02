Estos son los certificados de tu auto que puedes tener digitalmente en el celular

02 ag. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las fiscalizaciones vehiculares suelen ser realizadas por personal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), Carabineros o inspectores municipales.

Su fin es verificar que los conductores estén cumpliendo con las normas establecidas por la Ley de Tránsito.

Frente a esto, siempre es necesario contar con los documentos del vehículo, los que también se pueden mostrar de manera digital durante un control, es decir, podrías tenerlos en tu teléfono celular.

¿Qué documentos del auto puedo mostrar en formato digital?

Los documentos que puedes presentar en formato digital durante una fiscalización vehicular son:

El permiso de circulación, la revisión técnica y el SOAP tienen un código QR que puede ser escaneado por el fiscalizador, para corroborar que el documento sea original y esté al día.

Licencia de conducir digital: ¿Cómo obtenerla?

La licencia digital no se puede solicitar mediante un trámite en cualquier instancia. Su entrega se activa automáticamente en dos casos:

Conductores que sacan su licencia por primera vez

Automovilistas que renuevan su documento físico al cumplir la fecha de vencimiento en su Dirección de Tránsito municipal.

Respecto a la seguridad del documento, la licencia digital tiene un código QR único que permitirá detectar una eventual falsificación del documento. Además, la información del QR de la licencia digital solo es visible por los organismos de fiscalización.

La licencia de conducir digital se encuentra en una aplicación móvil, que puedes descargar desde el portal web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset). El acceso a esta aplicación se hace mediante Clave Única.

Estos son otros de los servicios de la app gratuita Licencia Digital: