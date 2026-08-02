¿Cuáles son los montos de la última entrega del Subsidio Eléctrico?

02 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Miles de hogares que postularon a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico ya esperan la entrega del beneficio. Este proceso fue el último habilitado por el Gobierno, por lo que no habrá nuevas postulaciones para acceder al descuento en la cuenta de la luz.

Este aporte estatal entrega un descuento y el monto varía según la cantidad de integrantes que componen el hogar.

En esta última convocatoria, los beneficiarios recibirán montos inferiores a los otorgados en las cuatro versiones anteriores del subsidio.

¿Cuánto entregará el último Subsidio Eléctrico?

Los montos definidos para esta quinta convocatoria son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

De esta forma, las familias integradas por cuatro o más personas accederán al monto más alto del beneficio, equivalente a $31.224.

¿Cuándo se verá reflejado el descuento?

El Subsidio Eléctrico tiene un carácter semestral y será distribuido en seis cuotas mensuales.

Según lo informado, el descuento comenzará a reflejarse en las boletas de electricidad desde septiembre de 2026, de acuerdo con el ciclo de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.