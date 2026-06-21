Kast felicita a De la Espriella tras ser electo presidente de Colombia: "Comienza una nueva etapa de libertad"

21 jun. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast utilizó sus redes sociales para felicitar al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien este domingo resultó vencedor en la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El abogado de 47 años ganó el bajotaje con un estrecho margen, alcanzando un 49.7% de los votos, frente a un 48.5% del senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro.

"Comienza una nueva etapa de libertad"

"Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral", señaló el mandatario en su cuenta de X.

"Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria", agregó.

"El Gobierno de Chile expresa sus mejores deseos al presidente electo"

El Gobierno, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado para felicitar a De la Espriella "por su victoria en las elecciones presidenciales".

"Asimismo, felicita al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar y por su compromiso cívico expresado a través de las urnas", agregaron.

Desde el Ejecutivo reafirmaron "su voluntad de continuar fortaleciendo su relación con Colombia, la que se sustenta en vínculos políticos, económicos y culturales, así como en una amplia agenda de cooperación bilateral".

"El Gobierno de Chile expresa sus mejores deseos al presidente electo en las responsabilidades que asumirá en beneficio de Colombia y su pueblo", concluyeron.

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