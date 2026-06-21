Ultraderechista Abelardo De la Espriella gana balotaje y se convierte en el nuevo presidente de Colombia

21 jun. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia este domingo, tras alcanzar un 49.7% de los votos, frente a un 48.5% del oficialista Iván Cepeda.

Abogado de ultraderecha y respaldado por Trump

El abogado de 47 años, respaldado por Donald Trump, puso fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según los datos oficiales, que alcanzó el 99% de los votos contabilizados.

De la Espriella, quien no cuenta con experiencia política, venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, el jurista se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema. Con este triunfo, el apodado "El Tigre", gobernará hasta 2030.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Su investidura está agendada para el próximo 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Petro cuestionó resultado y pidió revisar todos los votos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, evitó reconocer la victoria de Abelardo De la Espriella y denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral.

A través de una serie de publicaciones en X, el mandatario sostuvo que los datos preliminares no permiten proclamar a un ganador.

"Con los mismos datos de la Registraduría (...) no se puede proclamar ningún presidente", escribió el mandatario.

Asimismo, insistió en que "es el escrutinio el que determina quién es el presidente" y afirmó que respetará las decisiones judiciales sobre el proceso.