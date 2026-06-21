Criteria: Aprobación del Presidente José Antonio Kast alcanza el 39% en sus primeros 100 días de gobierno

21 jun. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a una nueva edición de la encuesta Criteria, casi la mitad de los chilenos no está contenta con el desempeño del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La actual administración cumplió el último jueves cien días en La Moneda, y de acuerdo al sondeo, el 49% piensa que el desempeño del actual gobierno no cumplió sus expectativas iniciales, frente a un 14% que cree que las superó. Por su parte, el 32% dijo que el gobierno estuvo igual a lo esperado.

La percepción es especialmente negativa entre quienes se identifican como seguidores de la izquierda, con un 80%.

Y en gente afín a la derecha, el 24% respondió que el gobierno de Kast ha sido mejor de lo que esperaba, mientras que el 48% sostuvo que está en línea con las expectativas iniciales.

La aprobación al Presidente Kast se mantuvo estable con un 39% en relación a la encuesta anterior.

Pero la denominada "aprobación móvil" de las últimas cuatro semanas llegó al 38%, siete puntos más baja que la de las primeras cuatro semanas del gobierno, cuando fue de 45%.

Entre quienes no se identifican con algún sector político, la evaluación negativa al gobierno es de un 48%, frente a un 30% que lo considera igual y un 13% que dice que fue mejor.

Sobre el estado del país, un 36% señala que Chile está más desordenado que antes, un 26% responde que está más ordenado y un 34% no nota cambios.

En gente de izquierda, el 74% percibe más desorden, y en personas de derecha el 48% responde que el país está más ordenado.

Respecto a las emociones en 2026, la esperanza llega al 39%, bajando del 53% registrado en febrero pasado, poco antes de que asumiera Kast.

Pero los sentimientos negativos subieron: el miedo marca 27% (+ 5 puntos), la tristeza registra un 12% (+ 7 puntos) y la ira tiene un 5% (+ 4 puntos).

La encuesta fue realizada mediante un estudio cuantitativo, no probabilístico, aplicado a través de encuestas autoadministradas en un panel online certificado. Se aplicó el 18 de junio a un total de 802 casos, entre mujeres y hombres de 18 años o más, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en todo el país.