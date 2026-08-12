Contraloría detecta fallas en fiscalización de ambulancias aéreas y ordena sumario

12 ag. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Seis aeronaves efectuaron un total de 581 viajes sin estar incorporadas en los manuales de compañías que prestaban servicios como ambulancias aéreas. El hallazgo fue realizado por la Contraloría General de la República, que detectó falencias en los mecanismos de fiscalización aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las operaciones de ambulancia aérea realizadas durante 2023 y 2024.

Pero ese no fue el único incumplimiento. También se constató que 15 vuelos fueron realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los respectivos Manuales de Operación de las empresas que pueden entregar este tipo de servicios.

Asimismo, otras seis aeronaves efectuaron siete vuelos como ambulancia aérea, sin que estas registraran dicha operación en el documento correspondiente de "Especificaciones Relativas a las Operaciones".

Siete vuelos con motivo no acreditado

El Informe Final de Investigación Especial N° 777 de 2025 verificó que los siete vuelos no contaban con antecedentes que acreditaran su carácter de ambulancias aéreas y que dos traslados presentaban inconsistencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC.

Esto impide comprobar el motivo del viaje, los pasajeros y el cumplimiento de la normativa aplicable, lo que incrementa el riesgo de que este tipo de operaciones se realice para fines irregulares o no sujetos a la normativa.

Además, otros 26 presentaron incumplimientos en requisitos asociados a seguros aeronáuticos o autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa.

Medidas

Entre las medidas preventivas y sancionatorias, la DGAC deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades, además de comunicar a la Contraloría las acciones adoptadas en un plazo de 15 días hábiles.