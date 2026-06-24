Presidente Kast solidariza con Venezuela tras terremoto: "Tenemos que ir en ayuda de las personas afectadas"

24 jun. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,2 y luego uno de 7,5 se registraron en Venezuela este miércoles, lo que tiene a los equipos de emergencia trabajando en terreno. En esta línea, el Presidente José Antonio Kast solidarizó con las víctimas.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El Mandatario entregó unas palabras al pueblo venezolano, indicando que "nosotros como país solidario, decir que siempre vamos a tenderle una mano a las personas que sufren".

"En este caso, vamos a hacer los esfuerzos como nación para ir en ayuda de las personas que han sufrido este terremoto y también apelar a la solidaridad de todos", sostuvo.

El jefe de Estado agregó que "así como hemos visto la solidaridad cuando Chile ha sufrido, de otros países, nosotros también tenemos que ir en ayuda de las personas que están afectadas en Venezuela".

¿Doblete de sismos?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) destacó en su sitio web que hubo dos grandes sismos. El primero de magnitud 7,2 y menos de un minuto después hubo un segundo movimiento telúrico de 7,5, ambos de menor profundidad, lo que provocó se percibieran con mayor intensidad.

El corresponsal de Meganoticias en Venezuela, Fernando Tineo, explicó que por el momento hay servicios que están caídos en varias partes de Caracas y que los equipos de rescate están buscando entre escombros para encontrar a personas que pueden estar desaparecidas.

Unos registros en redes sociales dejaron en evidencia daños en un aeropuerto. Luego, se reportó el desplome de estructuras en varias partes del país a raíz del evento de gran magnitud.

Todo sobre Temblor