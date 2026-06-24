Geofísico explica el terremoto ocurrido en Venezuela: "Doblete o no, la secuencia de sismos es muy superficial"

24 jun. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó de un "doblete" de terremotos en Venezuela. El primero de ellos de magnitud 7,2, mientras que el segundo de 7,5, lo que desató caos en ciudades como Caracas.

Ante esto, el geofísico Cristian Farías, conversó con Meganoticias Prime y señaló no estar muy seguro de que se tratase de dos sismos grandes, pero que el movimiento sí fue superficial, lo que provocó que se percibiera más fuerte.

¿Qué dijo el geofísico?

En la entrevista, Farías destacó que "no estoy seguro que este sea el caso (de un doblete). El problema es que estamos hablando de un terremoto complejo, muy impulsivo como se ve en los videos, pero no parece que fuera un terremoto doble como uno detrás de otro. No estoy diciendo que no sea, pero quizás hay que revisar con más detalle".

"Doblete o no, la secuencia de sismos es muy superficial, son 10 o 20 kilómetros de profundidad, en una zona que tiene pinta de ser una falla superficial. Esos sismos son sumamente intensos y tiene ciudades importantes y grandes cerca de ahí, las ondas viajan muy intensamente. El primer movimiento es muy impulsivo", sostuvo.

Dicho esto, dejó en claro la falta de preparación en la construcción de edificios, a diferencia de lo que pasa en Chile: "Cuando tus estructuras no están lo suficientemente preparadas, se dan estos fenómenos. La intensidad que se está estimando en este momento está en el orden de 9 y eso es súper grande".

El terremoto en Venezuela provocó la caída de servicios básicos en varias ciudades, además del desplome de estructuras, lo que tendría a los servicios de emergencia trabajando en terreno.

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