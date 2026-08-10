"Esto es inaceptable": Diputado denuncia ataques con armas blancas a lobos marinos en Antofagasta

10 ag. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, el diputado Sebastián Videla denunció presuntos ataques con armas blancas a lobos marinos en la costa de la ciudad de Antofagasta.

El parlamentario calificó la situación como "inaceptable" y pidió que quienes hayan presenciado alguna agresión entreguen los antecedentes a las autoridades.

"Esto es inaceptable"

"Hace ya varios días hemos recibido denuncias de ataques con arma blanca a lobos marinos en Antofagasta", señaló el legislador en un video subido a su cuenta de Instagram.

"Esto es inaceptable. Si tú has visto algo, por favor, denúncialo de inmediato", agregó, destacando que estos animales "pertenecen a nuestras costas, a nuestro ecosistema, incluso antes que nosotros".

La autoridad adelantó que solicitará una reunión con el Gobierno para exigir medidas de protección.

"Vamos a hablar con la delegación presidencial para poder avanzar en soluciones concretas que permitan poder resguardar los lobos marinos", declaró.

"No aceptaremos que la solución sea matarlos"

La denuncia ocurre luego de que el Gobierno se abriera a evaluar el levantamiento de la veda de estos animales y una posible caza ante su impacto en la pesca artesanal.

"El Gobierno ha anunciado la posibilidad de matar a los lobos marinos y esto, por supuesto, no lo podemos permitir bajo ningún motivo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", manifestó Videla.

"No aceptaremos que la solución sea matarlos. Ninguna medida de protección puede partir por quitarles la vida", señaló en el texto que acompañaba el video.

En su lugar, planteó la necesidad de buscar alternativas que permitan abordar la situación mediante "respeto, manejo responsable y bienestar animal".

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