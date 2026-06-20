Rescatan a 14 perros y 5 gatos con signos de desnutrición en casa de Curacautín: Dueño fue detenido por maltrato animal

20 jun. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 64 años fue detenido por el delito de maltrato animal en la comuna de Curacautín, región de La Araucanía. En el procedimiento, además, se rescató a 19 mascotas.

Vecinos denunciaron malas condiciones de los animales

De acuerdo a Carabineros, personal de la Quinta Comisaría de Curacautín, en coordinación con la municipalidad, llegó hasta una casa tras denuncias de vecinos.

Según explicaron, habitantes de la población Las Raíces alertaron sobre la presencia de animales en malas condiciones de salud al interiordel domicilio.

"Se diligenció una entrada y registro. Una vez en el lugar, personal policial se entrevista con el único morador, haciendo ingreso a esta vivienda", indicó el Teniente Matías Guevara.

Mascotas fueron rescatadas

Carabineros pudo constatar la existencia de 14 perros y 5 gatos en condiciones deficientes de alimentación, higiene y cuidado veterinario.

"Se solicita la presencia del Departamento de Tenencia Responsable de la municipalidad, donde la profesional a cargo determinó, de acuerdo a los exámenes realizados, que existía desnutrición y otras patologías asociadas a la alimentación", agregó la autoridad.

Personal policial procedió a la detención del propietario del inmueble para ser formalizado por maltrato animal este sábado.

Asimismo, se rescató a los 19 animales, los cuales "fueron entregados a distintas agrupaciones animalistas de la comuna de Curacautín para su cuarentena y posterior rehabilitación".