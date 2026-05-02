"Estrategia de Bienestar Animal Integral": Académico UC desmiente que informe proponga eutanasia libre de perros abandonados

02 may. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica causó controversia al proponer la eutanasia a perros abandonados, por lo que este sábado Meganoticias Siempre Juntos conversó sobre el tema con Cristian Bonacic, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC.

Académico UC acusa "fake news"

Bonacic agradeció la oportunidad para "desmentir tantas cosas que se están diciendo por personas muy fanáticas en redes sociales", explicando que la "Estrategia de Bienestar Animal Integral" busca salvarle la vida a perros y animales silvestres "que hoy día están sufriendo un problema de crisis muy grande".

El académico señaló que la propuesta busca abrir una "discusión seria" respecto a la crisis que las jaurías de perros abandonados provocan en otras mascotas, la fauna ganadera, la fauna silvestre y en las propias personas que han sido atacadas.

Sobre el punto más polémico, la eutanasia, Boniacic acusó "fake news" de ciertos grupos de interés: "La estrategia tiene 23 páginas y en dos líneas dice que, en el caso de que una persona o un niño esté en peligro de muerte siendo atacado por una jauría de perros, Carabineros podrá detener esto y eutanasiar un animal en el acto".

Esto se basa en casos registrados en el sistema público de salud, detallando que existen 90.000 mordidas de carácter grave, que han derivado en lesiones de por vida o la muerte. "Según la estadística, han muerto en los últimos 20 años más de 80 personas atacadas por perros", dijo.

"Bienestar integral de todas las especies"

Para esto, la parte integral de la estrategia es la implementación paso a paso de cómo solucionar este "problema de salud pública", fortaleciendo la tenencia responsable y estableciendo la obligatoriedad de establecer refugios y centros de rescate en todos los municipios del país.

"Nosotros estamos proponiendo el bienestar integral de todas las especies. No puede ser que los pudúes, la fauna silvestre, esté extinguiéndose por la cacería por parte de perros que están abandonados (...) A algunos les molesta la estrategia, pero la mayoría no la ha leído y al leerla se van a dar cuenta de que es una estrategia por el bienestar de todas las especies", cerró.

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