Robo frustrado a sucursal bancaria en Conchalí: Delincuentes usaron armas, chalecos antibalas y quemaron auto en el que huyeron

02 may. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo frustrado se registró esta mañana en la comuna de Conchalí, donde un grupo de delincuentes intentó asaltar una sucursal de ServiEstado.

Los maleantes usaron armas y chaleco antibalas para cometer el ilícito, pero no lograron concretar su tarea debido a la oportuna presencia policial.

Carabineros entregó reporte oficial

La periodista de Meganoticias, Silvana Stock, habló con el teniente coronel Rodrigo Insunza, prefecto de servicio de la prefectura Norte, quien dio un reporte de los hechos.

“Hoy, aproximadamente a las 8:20 horas, mientras personal del banco se aprestaba a la apertura de las puertas de su sucursal, seis sujetos los abordaron premunidos de arma de fuego. Intimidan al jefe de la sucursal y lo llevan hasta las bóvedas de esta misma”, dijo para comenzar.

Añadió que “a raíz de la misma situación se activan todos los protocolos de emergencia, instancia en la cual personal de Carabineros es alertado y se traslada rápidamente al lugar... Presumimos que la misma acción, el sonido de las balizas y todo lo que pudieron escuchar estos sujetos, hizo que depusieran su actitud e inmediatamente huyeran del lugar”.

“Estos individuos se transportaban en 2 vehículos; 1 de ellos fue abandonado en las inmediaciones y otro fue encontrado en la comuna de Lo Espejo, el cual fue quemado”, prosiguió.

El jefe policial finalmente manifestó que “estos individuos vestían overoles blancos. Utilizaron armamento de fuego y, no obstante lo anterior, no hay personas lesionadas”.

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