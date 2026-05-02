¿Abrirán los supermercados y los malls? Cómo funcionará el comercio el resto de este fin de semana largo

02 may. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

El día de ayer viernes 1 de mayo inició el segundo fin de semana largo de este año 2026, un feriado especial que tenía carácter de irrenunciable al ser la fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores.

Comercio cerrado el fin de semana largo

Ante esta situación, la apertura del comercio se vio afectada desde la tarde del jueves, ya que, de acuerdo a la ley, el carácter de irrenunciable comenzó a las 21:00 horas del 30 de abril.

Es por esto que ayer viernes la mayoría de los comercios no pudieron abrir sus puertas, destacando el cierre de los supermercados y los centros comerciales.

Durante los feriados irrenunciables, la Ley N° 19.973 solo autoriza la apertura de:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).

Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.

Casinos de juego.

Otros lugares de juego legalmente autorizados.

Estaciones de servicio.

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.

Locales atendidos por sus propios dueños.

¿Qué pasará el resto del fin de semana largo?

El feriado irrenunciable se extendió oficialmente hasta las 06:00 horas de este sábado, por lo que a partir de esa hora todos los comercios quedaron autorizados a abrir sus puertas con normalidad. Por lo tanto, supermercados y centros comerciales volverán a estar operativos.

Este será el horario que tendrán los supermercados el resto del fin de semana largo (a confirmar con cada entidad):

Jumbo : Sábado 2 (08:00 a 21:00 horas) y domingo 3 (09:00 a 21:00 horas).

: Sábado 2 (08:00 a 21:00 horas) y domingo 3 (09:00 a 21:00 horas). Santa Isabel : Sábado 2 (08:00 a 21:00 horas) y domingo 3 (09:00 a 21:00 horas).

: Sábado 2 (08:00 a 21:00 horas) y domingo 3 (09:00 a 21:00 horas). aCuenta : Sábado 2 (08:00 a 21:30 horas) y domingo 3 (08:30 a 21:00 horas).

: Sábado 2 (08:00 a 21:30 horas) y domingo 3 (08:30 a 21:00 horas). Lider : Sábado 2 y domingo 3 de mayo (08:00 a 21:30 horas).

: Sábado 2 y domingo 3 de mayo (08:00 a 21:30 horas). Lider Express : Sábado 2 y domingo 3 (08:00 a 21:30 horas).

: Sábado 2 y domingo 3 (08:00 a 21:30 horas). Spid : Sábado 2 y domingo 3 (07:30 a 20:30 horas).

: Sábado 2 y domingo 3 (07:30 a 20:30 horas). Tottus: Sábado 2 y domingo 3 (08:00 a 21:00 horas).

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