Feriado irrenunciable del 1 de mayo: ¿Qué comercio puede abrir?

26 abr. 2026 - 19:00 hrs.

En menos de una semana se vivirá el segundo fin de semana largo del año, ya que el día viernes 1 de mayo se conmemorará el "Día del Trabajador", uno de los cinco feriados que tiene carácter de irrenunciable.

Esta es una característica especial que beneficia a los trabajadores del comercio, ya que está pensado para que estos puedan sí o sí hacer efectivo su descanso en esta fecha tan importante para el mundo del trabajo.

De acuerdo a la ley, el feriado irrenunciable comienza a las 21:00 horas del día anterior al festivo y termina a las 06:00 de la mañana del día posterior.

Por lo tanto, el comercio sufre modificaciones en su horario de funcionamiento la tarde previa y tiene prohibición de funcionar en todo el día mismo del festivo.

¿Qué comercios pueden abrir el 1 de mayo?

De acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.973, los únicos comercios que pueden abrir el 1 de mayo son:

Clubes.

Restaurantes.

Establecimientos de entretención (cines, discotecas, pubs, cabarets, etc.).

Locales comerciales en aeródromos o aeropuertos.

Casinos de juego.

Otros lugares de juego legalmente autorizados.

Estaciones de servicio.

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia de bencineras donde se preparen alimentos que se pueden consumir en el local.

Locales atendidos por sus propios dueños.

Por lo tanto, los supermercados, locales de centros comerciales o grandes tiendas permanecerán cerrados en dicha jornada.

El no cumplir esta normativa conlleva multas que pueden ir —según la cantidad de trabajadores de una empresa— desde las 5 a las 20 UTM por trabajador, es decir, desde los $349.445 a los $1.397.780.

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