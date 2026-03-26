Cambio de hora: Estas son las 2 regiones donde no se modifica el horario

26 mar. 2026 - 09:00 hrs.

La llegada de una nueva temporada en Chile implica el acostumbrado cambio de hora, que modifica el huso horario en la mayoría del territorio nacional.

El próximo ajuste de relojes, para pasar al horario de invierno, tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril, según el Gobierno.

En la medianoche de ese día, los relojes se deberán atrasar una hora, para ajustarse a la nueva modalidad, que regirá durante los próximos cinco meses aproximadamente.

¿Dónde no se modifica el horario?

A pesar de que en la mayoría de los territorios chilenos se hace la modificación horaria, hay dos regiones que se mantienen con el huso estándar. Se trata de la Región de Aysén y Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En el resto de las áreas, el cambio de huso horario es obligatorio.

Condiciones adicionales

En Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, también rige el cambio de relojes, pero entra en consideración un aspecto adicional. En estos territorios, el ajuste horario se debe hacer a las 22 horas de ese primer sábado de abril.

La medida de cambio de horario responde a la necesidad del mayor aprovechamiento de la luz natural y la reducción del consumo eléctrico.

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