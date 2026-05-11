Pase Cultural: ¿Cuándo se deposita el dinero?

11 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Pase Cultural es una gran ayuda estatal que busca acercar el arte a los jóvenes. Este 2026, el beneficio entrega $50.000 para que sean utilizados en actividades y comercios culturales a lo largo de todo el país.

Para acceder a este aporte económico, los beneficiarios deben realizar una solicitud online. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes ya hicieron el trámite es cuándo se verá reflejado este dinero en sus cuentas bancarias.

¿Cuándo se deposita el Pase Cultural al activarlo?

Según la página oficial del aporte, el monto se deposita en la segunda quincena del mes siguiente a la fecha de cumpleaños del beneficiario o de la activación en el portal digital.

Este dinero llegará directamente a tu Cuenta RUT de BancoEstado, bajo la modalidad de un Bolsillo Electrónico. Puede elegir entre financiar el 100% de una compra con la totalidad del bono o aportar solo un 20%, cubriendo el faltante con el saldo disponible en la cuenta.

Si no tiene una Cuenta RUT activa, el mismo sistema brindará la opción de abrir una de forma totalmente gratuita al momento de postular.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Pase Cultural?

Para acceder a estos recursos, el Estado exige cumplir con las siguientes condiciones:

Cumplir 18 o 19 años durante 2026.

Ser chileno o extranjero con permanencia definitiva vigente.

Estar dentro del 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El sistema validará este requisito con los datos registrados al 1 de diciembre de 2025.

No haber sido beneficiario de este aporte en su versión anterior.

¿Para qué es el Pase Cultural?

El dinero está disponible por 12 meses, en los que puede usarse exclusivamente para comprar productos o servicios en el rubro cultural, como:

Entradas a cines, teatros, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones.

Libros, revistas, cómics.

Discos, vinilos, instrumentos musicales y partituras.

Artesanías y materiales para obras de arte.

Salones de baile, estudios y escuelas de arte.

El dinero estará disponible durante 12 meses desde el depósito; si sobra saldo después de ese tiempo, se devuelve al Estado.

¿Cómo se solicita el Pase Cultural?

La activación se realiza en el sitio oficial del beneficio (pulsa aquí), donde deben acceder ingresando su RUN y la Clave Única.

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