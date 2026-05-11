Subsidio de Arriendo: ¿Cuánto ingreso debo tener para postular?

11 may. 2026 - 11:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo es un aporte temporal del Estado que permite a las familias cubrir mensualmente una parte del alquiler de una vivienda, otorgando una solución habitacional temporal y flexible mientras se ahorra para una casa propia.

Para acceder a este beneficio, los postulantes deben acreditar una serie de requisitos económicos y sociales, siendo el rango de ingresos mensuales uno de los puntos más consultados y que debe registrar el grupo familiar para calificar.

¿Cuál es el ingreso requerido para el Subsidio de Arriendo?

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el núcleo familiar debe acreditar un ingreso de entre 7 UF y 25 UF mensuales.

No obstante, si el grupo es mayor a tres personas, el tope máximo de ingresos aumenta en 8 UF por cada miembro adicional que supere ese número.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Arriendo?

El subsidio entrega una cantidad total de 170 UF, las cuales pueden usarse cada mes o de manera fragmentada por hasta ocho años.

Además, el monto se distribuye en pagos mensuales que cubren una parte del arriendo:

Monto general: el Estado entrega un tope mensual de 4,2 UF. En este caso, el valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 11 UF.

el Estado entrega un tope mensual de 4,2 UF. En este caso, el valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 11 UF. Zonas extremas y Región Metropolitana: en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el subsidio aumenta a 4,9 UF y el tope del valor del arriendo permitido sube a 13 UF.

¿Qué necesito para postular al Subsidio de Arriendo?

Para participar en el llamado, los grupos familiares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. No aplica para mayores de 60 años, quienes pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de postulantes, cónyuge o conviviente civil.

¿Cómo se postula al Subsidio de Arriendo?

El proceso de postulación se abre a través de llamados nacionales a lo largo del año. Existen dos modalidades para realizar el trámite de forma gratuita:

En línea: a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí) , ingresando con la Clave Única. Esta opción es la más rápida y permite cargar los documentos de forma digital.

a través del , ingresando con la Clave Única. Esta opción es la más rápida y permite cargar los documentos de forma digital. Presencial: acudiendo a las oficinas del Serviu regional o a los puntos de atención presencial que se habiliten durante las fechas de postulación.

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