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Subsidio de Arriendo: ¿Cuánto ingreso debo tener para postular?

El Subsidio de Arriendo es un aporte temporal del Estado que permite a las familias cubrir mensualmente una parte del alquiler de una vivienda, otorgando una solución habitacional temporal y flexible mientras se ahorra para una casa propia.

Para acceder a este beneficio, los postulantes deben acreditar una serie de requisitos económicos y sociales, siendo el rango de ingresos mensuales uno de los puntos más consultados y que debe registrar el grupo familiar para calificar.

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¿Cuál es el ingreso requerido para el Subsidio de Arriendo?

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el núcleo familiar debe acreditar un ingreso de entre 7 UF y 25 UF mensuales.

No obstante, si el grupo es mayor a tres personas, el tope máximo de ingresos aumenta en 8 UF por cada miembro adicional que supere ese número.

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¿Cuál es el monto del Subsidio de Arriendo?

El subsidio entrega una cantidad total de 170 UF, las cuales pueden usarse cada mes o de manera fragmentada por hasta ocho años.

Además, el monto se distribuye en pagos mensuales que cubren una parte del arriendo:

  • Monto general: el Estado entrega un tope mensual de 4,2 UF. En este caso, el valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 11 UF.
  • Zonas extremas y Región Metropolitana: en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el subsidio aumenta a 4,9 UF y el tope del valor del arriendo permitido sube a 13 UF.

¿Qué necesito para postular al Subsidio de Arriendo?

Para participar en el llamado, los grupos familiares deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros.
  • Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. No aplica para mayores de 60 años, quienes pueden postular sin núcleo familiar.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de postulantes, cónyuge o conviviente civil.

¿Cómo se postula al Subsidio de Arriendo?

El proceso de postulación se abre a través de llamados nacionales a lo largo del año. Existen dos modalidades para realizar el trámite de forma gratuita:

  • En línea: a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí), ingresando con la Clave Única. Esta opción es la más rápida y permite cargar los documentos de forma digital.
  • Presencial: acudiendo a las oficinas del Serviu regional o a los puntos de atención presencial que se habiliten durante las fechas de postulación.

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