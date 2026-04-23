Subsidio de Arriendo: ¿Cuándo será el llamado regular para postular?

23 abr. 2026 - 08:00 hrs.

El acceso a una vivienda adecuada es una de las mayores preocupaciones de las familias, por lo que el Subsidio de Arriendo surge como una gran solución para quienes requieren apoyo económico para cubrir dicho pago.

Con la reciente publicación del cronograma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los postulantes ya pueden anotar las fechas. Es fundamental conocer estos plazos con antelación para lograr reunir el ahorro mínimo exigido.

¿Cuándo será el llamado regular del Subsidio de Arriendo?

De acuerdo al comunicado de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, el llamado regular se llevará a cabo entre mayo y junio de 2026. Durante este período, las familias podrán ingresar sus solicitudes para obtener el aporte que otorga el Estado.

Asimismo, es importante considerar que en agosto se abrirá un llamado especial, exclusivo para personas mayores o con discapacidad, facilitando un proceso diferenciado para estos grupos prioritarios.

¿Qué se necesita para postular al Subsidio de Arriendo?

Para participar en el proceso de selección, los grupos familiares deben acreditar que cumplen con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. No aplica para mayores de 60 años, quienes pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de postulantes, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF mensuales. Si el núcleo es mayor a tres personas, el ingreso máximo permitido aumentará en 8 UF por cada miembro adicional.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Arriendo?

El aporte total es de 170 UF, los cuales se entregan en cuotas de hasta 4,2 UF mensuales solo para cubrir parte de un arriendo de 11 UF o menos. Se puede utilizar de forma consecutiva (mensualmente) o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

Sin embargo, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el tope del aporte mensual aumenta a 4,9 UF y permite cubrir un arriendo de hasta 13 UF.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Una vez que se inicie el llamado, los interesados deben solicitarlo a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí). Es obligatorio contar con la Clave Única para completar el formulario de postulación y adjuntar los documentos requeridos.

Aquellas personas que no puedan realizar el proceso en línea, pueden acudir presencialmente a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización en su región, donde recibirán asistencia para ingresar su solicitud al sistema.

Todo sobre Subsidio arriendo