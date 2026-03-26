Subsidio de Arriendo: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debes estar?

26 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo es una importante ayuda para las familias que buscan arrendar una vivienda, pues entrega un monto total de 170 Unidades de Fomento para aliviar el pago mensual, siendo una excelente opción para quienes buscan estabilidad.

Para hacer uso de este beneficio, es necesario que el valor del arriendo no supere las 11 UF y que los postulantes cumplan con los requisitos para presentar la solicitud de acceso.

Tramo requerido para postular al Subsidio de Arriendo

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) establece que los interesados deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% más vulnerable.

Asimismo, tendrán que cumplir con el resto de requerimientos para postular:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con cédula de Identidad vigente. Si es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Los interesados deben ingresar al sitio web del Minvu (pulsa aquí) con su RUN y Clave Única, para luego acceder y completar el formulario con la información solicitada.

El trámite también está disponible en forma presencial, en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de su región.

Si el inmueble está ubicado en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana o Aysén y Magallanes, el tope de cobertura del subsidio puede ser de 4,9 UF y el valor del arriendo de hasta 13 UF.

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