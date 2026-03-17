Subsidio de arriendo de vivienda: Revisa quiénes pueden acceder al beneficio de más de $6 millones

17 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El subsidio de arriendo de vivienda es un aporte temporal del Estado que facilita el acceso a viviendas a familias que pueden realizar un pago mensual por este concepto.

Las familias destinatarias recibirían un subsidio total de 170 UF, que se traduce, a la fecha, en $6.773.092, según el valor de la UF del Banco de Chile.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo estipula que el subsidio se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF, que podrán ser usados de forma consecutiva o fragmentada en los siguientes 8 años.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo de vivienda?

Las personas que pueden acceder al subsidio de arriendo de viviendas son quienes cumplen con los siguientes requisitos:

Edad mínima de 18 años.

Cédula Nacional de Identidad Vigente . Los extranjeros deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

. Los extranjeros deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros. Postulación con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si la persona tiene más de 60 años, no necesita contar con núcleo familiar.

con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si la persona tiene más de 60 años, no necesita contar con núcleo familiar. Inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) , sin superar el 70% de vulnerabilidad. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

, sin superar el 70% de vulnerabilidad. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Acreditación de ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de la postulación, que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de la postulación, que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. Ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

¿Cómo funciona el beneficio?

Bajo el concepto del subsidio de arriendo de viviendas, las familias deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo, debido a que la otra parte se cancela con el subsidio gubernamental obtenido.

Tras la activación, por primera vez, del beneficio, los destinatarios tendrán un plazo de 24 meses, desde la fecha de publicación de la selección hasta la generación de un contrato de arriendo.

Se estipula que el valor máximo de la vivienda a arrendar será de 11 UF, pero esta referencia puede cambiar de acuerdo a la localización de la comuna en la que se encuentren.

Todo sobre Subsidios