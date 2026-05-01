Bono Bodas de Oro: ¿Cómo se accede a los más de $460 mil?

01 may. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono Bodas de Oro es un beneficio que reconoce a las parejas que demuestran tener 50 años de matrimonio, tras el cumplimiento de los requisitos estipulados.

La bonificación, derivada del Instituto de Previsión Social (IPS) tiene un valor de $463.166, que se reajusta en octubre de cada año de acuerdo a la variación que se experimente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con ChileAtiende, este aporte gubernamental se entrega una sola vez en partes iguales ($231.583 para cada cónyuge vivo) y su solicitud debe realizarse juntos.

¿Cómo se accede a los más de $460 mil?

Para acceder a los más de $460 mil del bono Bodas de Oro es necesario hacer la solicitud, tras la confirmación de que se es beneficiario.

Se puede solicitar el beneficio por medio de una videoatención en ChileAtiende, para la que hay que contar con un computador o teléfono con conexión estable a Internet. También se puede hacer la solicitud por medio de la sucursal ChileAtiende más cercana. Para hacer esta tramitación de forma planificada, se puede agendar una hora.

En el caso de que la solicitud se procese efectivamente sin requerir más información, el bono se podrá retirar en un centro de pago o recibir el depósito en la fecha indicada por el ejecutivo o la ejecutiva que atendió el caso.

A considerar

Los requisitos para acceder al bono Bodas de Oro son que los cónyuges no se encuentren separados o divorciados, estén en el Registro Social de Hogares (RSH) en el 80 % más vulnerable, convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía y que acrediten residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años.

Desde el momento en que la pareja cumple su 50 aniversario, tendrá un plazo de un año para la realización del trámite.

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