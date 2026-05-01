Con la ayuda de sus padres y consultando a sus fans: Pailita muestra los avances en la remodelación de su casa

01 may. 2026 - 15:19 hrs.

A través de sus redes sociales, el exponente del género urbano, Pailita, mostró los avances que lleva la remodelación de su casa, un proyecto que ha despertado gran interés entre sus seguidores.

En varias historias en su cuenta de Instagram (@pailita.k7k), el intérprete le pide recomendaciones de diseño a sus fanáticos y además mostró la ayuda que le han dado dos personas muy importantes: su padre y su madre.

Pailita muestra remodelación de su casa

En uno de los registros se puede ver al padre del cantante instalando baldosas, mientras él y su madre se dedican juntos a lijar una pared.

Los videos generaron una serie de comentarios positivos, ya que muchos destacan que el artista no haya encargado todo a especialistas, sino que se involucró directamente en cada detalle de su hogar junto a sus seres más queridos.

Pailita pide recomendaciones a sus seguidores

En cuanto a los detalles, a Pailita no le gustó el tono con el que pintó su chimenea, por lo que involucró a sus seguidores consultando por sugerencias de diseño.

Dentro de estas sugerencias estuvo pintarla de negro o instalar un revestimiento de piedra, inclinándose finalmente por la última opción.

"Le voy a poner piedra, les voy a dejar dos opciones, necesito que me ayuden", les anunció a sus fans antes de mostrarles una chance clara y otra oscura para el acabado de su chimenea.

Este tipo de consultas, además de mostrar la ayuda de sus padres, ha hecho que sus fanáticos sigan con especial atención la remodelación de la casa de Pailita, ya que de alguna forma muchos se sienten parte del proceso gracias a la cercanía del cantante.

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