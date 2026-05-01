"Se tomó contacto con la connacional": Actualizan estado de chilena interceptada en la flotilla que iba rumbo a Gaza

01 may. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se entregaron nuevos antecedentes respecto a la intercepción que sufrió la flotilla Global Sumud por parte del Ejército de Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, hecho que ocurrió cerca de Grecia y que fue informado el pasado 30 de abril.

La embarcación iba con chilenos a bordo, donde una de las personas afectadas corresponde a Macarena Chahuán, quien es periodista y activista. Antes de perder contacto, la propia Chahuán difundió un registro en el que alertó sobre su situación.

“Soy Macarena, chilena, profesora de idioma árabe. Y si estás viendo este video es porque las fuerzas de ocupación israelíes acaban de secuestrarme en aguas internacionales”, señaló.

Gobierno actualiza estado de Macarena Chahuán

A través de una breve declaración, se informó que "el cónsul de Chile en Atenas tomó contacto con la connacional que fue desembarcada en Grecia y le prestó la asistencia consular correspondiente".

"Por su parte, el consulado de Chile en Tel Aviv se mantiene en contacto directo con la cancillería israelí para continuar monitoreando la situación del resto de los connacionales", señala la declaración.

Más de 50 barcos fueron interceptados

El jueves, Israel dijo que 175 activistas (211 según los organizadores de la flotilla con ayuda humanitaria) a bordo de unas veinte embarcaciones habían sido interceptados frente a Creta, en el Mediterráneo oriental.

Las autoridades israelíes dijeron inicialmente que los activistas irían a Israel. Pero el mismo jueves, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, puntualizó que se acordó con el gobierno de Atenas hacer bajar en las costas del país europeo a los pasajeros de la flotilla.

La flotilla estaba compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

La agencia AFP verificó, a partir de datos proporcionados por los organizadores, que las embarcaciones fueron interceptadas en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia. El operativo israelí recibió críticas a nivel internacional.

En un comunicado conjunto, una decena de países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron "violaciones flagrantes del derecho internacional" por parte de Israel. Madrid convocó al encargado de negocios de Israel en España.

El gobierno estadounidense respaldó a Israel y criticó a los aliados europeos, desde cuyos territorios zarparon los barcos, de apoyar "esta inútil maniobra política".

Los activistas de este convoy decían querer romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a ese territorio palestino, cuyo acceso sigue fuertemente restringido pese a un frágil alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás vigente desde octubre.

La cancillería israelí tachó este viernes de "provocadores profesionales" a los activistas y de hacer el juego del movimiento islamista Hamás.

Igualmente aseveró que "la actividad humanitaria en la Franja de Gaza está siendo gestionada por la Junta de Paz", un organismo promovido discrecionalmente por el presidente estadounidense Donald Trump, que se arroga funciones de resolución de conflictos.

La Flotilla Global Sumud anunció el jueves en X que sus barcos habían sido abordados "por lanchas militares", y que sus ocupantes habían sido "apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas".

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