Ejército despliega operativo de búsqueda tras la desaparición de conscripto con fusil en predio militar

01 may. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de búsqueda mantiene en alerta al Ejército de Chile este viernes 1 de mayo, luego de que un soldado conscripto desapareciera durante la madrugada desde un predio militar ubicado en el sector de San Rafael, en la comuna de Talca, región del Maule. Lo que agrava la situación es que el joven se habría ido portando su fusil, aunque sin municiones.

¿Qué informó el Ejército?

Según informó la propia institución mediante un comunicado oficial, el conscripto es oriundo de Rancagua y realizaba su servicio militar en la Brigada de Aviación del Ejército con sede en Talca. El hecho ocurrió en el predio militar denominado "El Culenar", cuando el joven participaba de una campaña de instrucción inicial.

De acuerdo al comunicado emitido por la institución castrense, "durante la madrugada de hoy, un Soldado Conscripto que se encontraba en el Predio militar 'El Culenar', en el sector de San Rafael, comuna de Talca, habría hecho abandono del cuartel portando su fusil de cargo sin municiones".

Ante la situación, las autoridades militares activaron de inmediato el protocolo. Según el mismo comunicado, "se iniciaron las labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación de Ejército y apoyo de personal policial, así como se contactó a su familia para informarles de lo sucedido".

En cuanto a las circunstancias que motivaron el abandono, la institución indicó que el conscripto "participaba de una campaña de instrucción inicial, el cual, por razones que se investigan, habría hecho abandono sin autorización del predio militar en dirección desconocida; por tanto, la unidad debió estampar una constancia en Carabineros de Chile".

Hasta el momento, el Ejército no ha revelado la identidad del conscripto desaparecido, y las causas que lo llevaron a abandonar el recinto sin autorización son materia de investigación.

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