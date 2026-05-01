Trámites de inmigración: ¿qué pasa si tengo asilo pendiente y necesito viajar en avión dentro de Estados Unidos?

01 may. 2026 - 14:44 hrs.

Viajar en avión dentro de Estados Unidos mientras se tiene una solicitud de asilo pendiente es posible, pero la persona no está exenta de riesgos, según advierten especialistas en inmigración.

El abogado Jonathan Shaw explicó en sus redes sociales que contar con documentos como una identificación Real ID y tener un caso activo no garantiza que el proceso sea completamente seguro, aclarando que en la práctica, cada situación migratoria es distinta, y factores como el estatus legal actual de la persona o incluso la distancia del viaje pueden influir en el nivel de exposición a controles o revisiones.

Aunque los vuelos domésticos no implican pasar por controles migratorios formales como ocurre en viajes internacionales, las autoridades pueden realizar verificaciones de identidad en aeropuertos o puntos de tránsito.

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¿Qué recomiendan los expertos en caso de tener que viajar en EE. UU. con un asilo pendiente?

En ese sentido, una persona con asilo pendiente podría enfrentar preguntas adicionales o, en algunos casos, ser detenida para una revisión más profunda de su estatus, por lo que los expertos recomiendan evaluar cuidadosamente la necesidad del viaje antes de tomar una decisión.

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El abogado Héctor López coincide en que, si el desplazamiento no es urgente, lo más prudente es evitarlo. Advierte que el contexto político y las políticas migratorias vigentes pueden influir en el trato hacia los migrantes, y que tener una solicitud de asilo en curso no impide ni garantiza una detención.

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Es decir, la protección legal que brinda el proceso de asilo no elimina completamente los riesgos asociados a la movilidad dentro del país.

Ambos especialistas insisten en la importancia de consultar con un abogado de confianza antes de viajar, ya que un profesional podrá analizar el caso específico, revisar la documentación disponible y orientar sobre los posibles escenarios.

En definitiva, aunque volar dentro de Estados Unidos con un asilo pendiente es una opción, la recomendación general es priorizar la seguridad personal y la estabilidad del caso migratorio, evitando desplazamientos innecesarios hasta tener mayor claridad sobre la situación legal.

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