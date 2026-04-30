Trámites de inmigración: ¿qué debo hacer si recibo una cita del ICE para acudir con mi familia?

30 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Recibir una cita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede generar miedo, pero no siempre significa lo mismo para todos los casos. El nivel de riesgo depende principalmente de la situación migratoria de cada persona.

Así lo explica el abogado especializado en inmigración Jonathan Shaw en sus redes sociales, donde advierte que la preparación legal previa puede marcar la diferencia entre una gestión segura y una situación que se complique innecesariamente.

¿Cuándo aumenta el riesgo?

Si alguien tiene una orden de deportación vigente, el riesgo sí aumenta. Acudir a la cita podría derivar en una detención inmediata o en la ejecución de la deportación. Casos reales han demostrado que algunas personas han sido arrestadas durante citas rutinarias cuando ya tenían una orden final en su contra. Por eso, la recomendación es actuar con mucha cautela y consultar con un abogado antes de asistir.

En cambio, si no hay una orden de deportación, el escenario puede variar. El riesgo existe, pero todo depende de factores como el tipo de proceso migratorio, los antecedentes y la oficina específica de ICE. Las políticas migratorias han cambiado en los últimos años, lo que hace que cada caso sea distinto y menos predecible.

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Desde el punto de vista oficial, ICE establece que las personas deben cumplir con sus citas o programarlas correctamente, ya que forman parte de las condiciones de liberación. Esto puede hacerse incluso en línea. Sin embargo, que sea obligatorio no elimina la necesidad de prepararse legalmente: el migrante no debe presentarse sin asesoría previa.

¿Qué pasa si la familia está involucrada?

Si la cita involucra a toda la familia, cada miembro puede tener un estatus migratorio diferente, lo que aumenta la complejidad del caso. Por eso, una revisión legal previa es fundamental para evaluar riesgos individuales y colectivos. Shaw y otros expertos coinciden en que consultar con un abogado antes de asistir puede marcar la diferencia entre una estrategia segura y una situación complicada.

En definitiva, una cita de ICE no debe ignorarse ni enfrentarse sin información. Conocer el historial migratorio propio y contar con representación legal son los dos factores que más influyen en el resultado de este tipo de diligencias.

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