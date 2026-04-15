"Arriesgué mi vida y lo merezco": veterano de guerra a punto de cumplir 100 años reclama Corazón Púrpura que ganó hace 8 décadas

15 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Un veterano de guerra de Estados Unidos, a punto de cumplir 100 años de edad, reclama su condecoración Corazón Púrpura que, según él, ganó hace ocho décadas. Sostiene que arriesgó su vida y, por tanto, “lo merece”.

Según Glenn Fisher, en marzo de 1945, mientras combatía con el Ejército en las adyacencias del río Rin, fue alcanzado por metralla, un fragmento se desprendió y permaneció en su cuerpo por décadas. Así lo contó al WLKY News Louisville.

Tras su herida en combate, Fisher dio por sentado su Corazón Púrpura, que pensó que podría recibir algún tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos honores nunca llegaron.

El veterano hizo la solicitud hace unos 45 años pero nunca recibió respuesta. Lo intentó nuevamente en 2010, sin ningún resultado. Actualmente, con la conciencia de su edad, espera que su historia despierte el interés público y derive en la entrega de su condecoración.

¿Qué fue lo que dijo el veterano?

“Disparaban muchísimas veces y fue una explosión en el aire. El arma estalló a unos seis metros del suelo y lanzó cien o más trozos de metralla. Pues bien, uno de ellos me alcanzó”, explicó Fisher sobre la lesión. A pesar de que su herida quedó documentada, la fecha se registró incorrectamente.

Hace tres años, tras la permanencia de la metralla de ochenta años de antigüedad en su cuerpo, el hombre fue operado. Después de la extracción le entregaron la munición, pero él la perdió, prescindiendo de un elemento que podría servir de prueba para su hazaña.

“Es algo por lo que di mi vida, algo que me he ganado y algo que merezco recibir”, manifestó Fisher al medio local.

Falta de documentación

Jeff Thoke, amigo íntimo de Fisher, dispone de documentación oficial del Ejército que valida la hospitalización en 1945, pero carece de documentación del día de la herida.

“Tenemos muchas pruebas circunstanciales, pero no tenemos nada que indique que Glenn resultara herido; ese es el problema”, añadió Thoke.

Todo sobre Servicio Militar