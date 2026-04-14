Combate en tierra: China está a la cabeza en la lista de países con más tanques de guerra en el mundo

14 abr. 2026 - 20:45 hrs.

China se consolida como el país con la mayor cantidad de tanques de guerra activos de 2026: al menos 4.700 unidades. Su estrategia pretende combinar volumen y modernización progresiva, integrando modelos antiguos con versiones más avanzadas, como el ZTZ-99A.

De acuerdo a Galaxia Militar, esta ventaja numérica pone al país asiático por encima de Rusia y Estados Unidos, que también se encuentran entre los principales actores globales, aunque con enfoques distintos en cuanto a tecnología y despliegue de guerra.

¿Qué pasa con Rusia y Estados Unidos en materia de tanques de guerra?

Rusia conserva una gran flota, estimada en más de 3.400 tanques, aunque depende en gran medida de modelos heredados de la era soviética, complementados por versiones modernizadas.

Estados Unidos dispone de unos 2.640 tanques Abrams, destacándose no tanto por la cantidad, sino por su superioridad tecnológica, integración de sistemas y capacidad operativa en escenarios de guerra moderna.

¿A qué apuesta Europa en cuanto a los tanques de guerra?

Mientras tanto, Europa atraviesa una transformación significativa en su poder blindado, pues a diferencia del enfoque tradicional basado en grandes cantidades, los países europeos están reduciendo sus flotas para apostar por unidades más pequeñas, pero altamente tecnificadas y listas para el combate.

En este escenario, Turquía sigue liderando en número de tanques, aunque con una flota compuesta en gran parte por modelos antiguos.

El caso más relevante es Polonia, que se posiciona como la fuerza blindada más moderna del continente: su crecimiento se basa en la incorporación de tanques avanzados como el Leopard 2, el K2 Black Panther y el M1A2 Abrams, lo que le permite combinar cantidad con tecnología de última generación.

En síntesis, aunque China domina el ranking global por volumen, la tendencia mundial apunta hacia fuerzas más modernas, integradas y eficientes, entre las que Europa refleja claramente este cambio, donde la innovación tecnológica y la interoperabilidad comienzan a pesar más que la cantidad total de tanques disponibles.

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