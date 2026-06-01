Quisieron copiar en una prueba y terminaron en el hospital: Alertan por el uso de "pinganillos"

01 jun. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

Médicos han alertado sobre los riesgos asociados al uso de pequeños dispositivos de audio conocidos como "pinganillos", que son adquiridos para recibir instrucciones de manera discreta durante pruebas o evaluaciones.

La advertencia surgió luego de que cuatro estudiantes fueran atendidos en los últimos dos meses por problemas relacionados con estos aparatos.

Según detallaron desde el Hospital Universitario de Ceuta, en España, los jóvenes llegaron con los dispositivos atascados en sus oídos y uno de ellos incluso debió ser sometido a una intervención quirúrgica debido a una lesión en el conducto auditivo.

¿Qué son los pinganillos?

Los equipos consisten en un diminuto auricular, de apenas unos tres milímetros, similares en tamaño a una lenteja.

Su funcionamiento se complementa con un collar inductor conectado por Bluetooth a un teléfono móvil u otro dispositivo de audio.

El otorrinolaringólogo Enrique Roviralta, quien recientemente ha enfrentado la extracción de este tipo de dispositivos, explicó que nunca antes se había encontrado con estos casos: "He tenido que extraer insectos, piedras de la playa, gomas de borrar... Pero pinganillos nunca".

Las advertencias de los médicos

El especialista advirtió que estos dispositivos pueden generar complicaciones importantes cuando quedan atrapados en el oído. En uno de los casos, el aparato provocó un desgarro que obligó a realizar una operación para retirarlo.

"Es nuestra responsabilidad alertar a los estudiantes que esas cosas que se colocan a veces no salen y puedes incluso acabar en un quirófano", sostuvo.

Roviralta también indicó que todavía existe incertidumbre sobre los posibles efectos que estos elementos podrían tener en la piel o en el conducto auditivo debido a los materiales con los que son fabricados.

El especialista relató que, a lo largo de su carrera, ha retirado desde insectos hasta objetos como llaves, tapas de bolígrafos, clips y piezas de auriculares, insistiendo en la importancia de evitar introducir cualquier elemento en el oído.