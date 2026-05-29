"Ha sido un día muy difícil": Cohete New Glenn de Blue Origin explota durante una prueba en Florida

29 may. 2026 - 04:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un cohete New Glenn, perteneciente a Blue Origin —la compañía espacial fundada por el magnate Jeff Bezos—, sufrió una explosión durante una prueba estática de encendido de motores en su plataforma de despegue en Cabo Cañaveral, Florida.

A pesar del impacto de las imágenes que circularon rápidamente por las redes sociales, la firma confirmó que no se registraron daños personales, ya que todo el personal había sido evacuado de las inmediaciones antes del inicio de los ensayos.

Una anomalía destructiva en plena prueba de motores

El incidente ocurrió el jueves por la noche mientras los ingenieros llevaban a cabo una prueba de rutina para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de propulsión.

De manera imprevista, una "anomalía" desencadenó una fuerte detonación que tiñó el cielo nocturno de un intenso color naranja y generó una onda expansiva que llegó a sacudir las estructuras de las viviendas cercanas.

A pesar del estruendo y del impacto visual, las autoridades de emergencia locales informaron con rapidez que el siniestro estaba bajo control y aseguraron que no existía riesgo de toxicidad por fugas de gases u otros componentes químicos nocivos para las poblaciones circundantes.

Reacciones de la compañía y de Jeff Bezos

Poco después del estallido, Blue Origin emitió un escueto comunicado a través de sus canales oficiales para calmar los ánimos y certificar la integridad de su plantilla.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal ha sido contabilizado y se encuentra a salvo. Proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información."

Por su parte, el propio Jeff Bezos recurrió a su cuenta personal en la red social X para compartir sus impresiones sobre este duro golpe.

El empresario reconoció que es demasiado pronto para determinar la causa raíz de la avería, pero enfatizó la resiliencia del equipo: "Ha sido un día muy difícil, pero reconstruiremos lo que haga falta reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena", manifestó.

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