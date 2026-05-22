Preparan el megaestadio más moderno de Latinoamérica: Proyecto es realizado en conjunto con China

22 may. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

Chile vio durante el año pasado la inauguración del Claro Arena, estadio del Club Deportivo Universidad Católica, que fue premiado con el “Building of the Year 2026”. No obstante, en Latinoamérica no es el único gran proyecto que se está gestando, ya que en El Salvador avanza la construcción del Estadio Nacional, una obra que busca redefinir los estándares de la infraestructura deportiva en la región.

El proyecto, que contará con una capacidad para 50.000 espectadores, se ubicará en Antiguo Cuscatlán, uno de los distritos más relevantes del país centroamericano, y busca convertirse en una estructura de referencia para la región, al igual que el nuevo Estadio Azteca —remodelado para recibir el próximo Mundial— y el mítico Maracaná.

Los detalles del proyecto

La iniciativa surgió como una alianza estratégica entre El Salvador y China, cuyo principal objetivo es destacar la tecnología del país asiático en la construcción de megaestructuras. De hecho, la obra está siendo ejecutada por China State Construction, empresa estatal china con sede en Pekín.

El megaproyecto se emplaza en los terrenos de la ex Escuela Militar de Antiguo Cuscatlán y abarca una superficie de más de 170.000 metros cuadrados.

Desde la perspectiva arquitectónica, la obra se sustenta en el concepto de "coexistencia armónica". Esto se traducirá en una fachada donde predominarán los trazos curvos y un techo modular tipo rejilla, una configuración pensada para proyectar luces y sombras de forma natural, restándole pesadez visual a la imponente estructura.

Además, el proyecto no se limitará solo al estadio principal, ya que contará con diversas comodidades, entre ellas 2000 estacionamientos, salas VIP, modernas salas de prensa y áreas destinadas a la realización de festivales dentro del recinto.

La sostenibilidad como eje principal

Si bien la megaconstrucción busca posicionarse como un ejemplo arquitectónico, también pretende destacar por su sostenibilidad, integrando sistemas de alta tecnología que optimizan el consumo energético y de agua.

Los salvadoreños esperan con ansias la inauguración del proyecto, y ese hito para el país no parece lejano, ya que se proyecta que el Estadio Nacional de El Salvador sea inaugurado en 2027 y abra sus puertas para recibir a la selección centroamericana.