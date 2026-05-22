Conductor atropelló a una madre y su hijo en coche mientras cruzaban paso de cebra en Quilicura: Auto escapó sin prestar ayuda

22 may. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor atropelló a una madre y a su hijo en coche mientras cruzaban por un paso de cebra en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Tras el impacto, el automovilista escapó del lugar sin prestar ayuda.

El hecho ocurrió esta semana en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, y todo quedó registrado por la cámara corporal de un motorista que fue testigo de la situación. El video se viralizó rápidamente y generó indignación.

En las imágenes se observa cómo un vehículo negro dobla sin respetar el paso de cebra y atropella a la mujer, quien cruzaba junto a un bebé en coche. La mujer y el menor cayeron al suelo producto del impacto. El niño, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.

Motorista siguió al conductor

El motorista comenzó a perseguir al conductor por varias cuadras. Durante el seguimiento, lo encaró en reiteradas ocasiones y le exigió regresar al lugar del accidente.

Según el registro, el conductor incluso intentó darse a la fuga nuevamente tras una primera pausa. Finalmente, el testigo logró alertar a personal municipal y a Carabineros. Horas más tarde, el hombre fue detenido.

De acuerdo con la información entregada, el sujeto acumulaba más de 40 infracciones, la mayoría asociadas al no pago de TAG. La Fiscalía decidió dejarlo apercibido y citado a declarar, ya que las lesiones sufridas por la mujer fueron catalogadas como leves.

La situación generó indignación entre quienes vieron el video difundido posteriormente por el motorista en redes sociales. El principal cuestionamiento apunta a que el conductor huyó del lugar sin auxiliar a la víctima.