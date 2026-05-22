Nuevo avistamiento de puma alertó a vecinos en Paine: Municipalidad llamó a no acercarse al felino

22 may. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

La municipalidad de Paine informó la noche del jueves sobre el nuevo avistamiento de un puma, a menos de dos días de que otro ejemplar fuese encontrado en la misma comuna caminando sobre los techos de algunas casas.

El felino fue captado por vecinos en un sector comprendido entre La Aparición y Chada. Por medio de un registro audiovisual, se observa al animal en lo que sería un portón de acceso a una casa, para luego emprender la huida.

Municipalidad llamó a no acercarse al felino

"Informamos a la comunidad que ya se encuentran activados los protocolos y coordinaciones con los organismos competentes para monitorear la situación y adoptar las medidas que correspondan", señaló la municipalidad en una publicación en Instagram.

"Hacemos un llamado a vecinas y vecinos a mantener la calma, resguardar mascotas y animales de crianza durante la noche y evitar cualquier acercamiento al ejemplar. Asimismo, solicitamos no perseguirlo ni intentar dañarlo, ya que se trata de fauna silvestre protegida", agregaron.

La municipalidad indicó que la información que pueda aportar la comunidad es "fundamental" para el seguimiento de este caso. "Ante nuevos avistamientos o antecedentes relevantes, comuníquese con Paine+Seguro al 1517", indicaron.

Por ahora, se desconoce si el puma fue capturado; tampoco se ha tenido alguna declaración del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). "La colaboración de todos permitirá resguardar tanto la seguridad de las personas como la protección de nuestra fauna nativa", concluyó la municipalidad.