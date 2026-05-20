Influencer Gabbie González es detenida en EE.UU: Está acusada de diseñar plan para asesinar a su expareja

20 may. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer estadounidense Gabbie González fue detenida tras ser acusada de participar en un plan para atentar contra su expareja, el cantante Jack Avery, exintegrante de la boy band Why Don’t We y padre de la hija que ambos tienen en común.

El caso involucra también a su padre, Francisco González, quien fue arrestado en Florida y es señalado por su presunta participación en la planificación del hecho.

Ambos enfrentan cargos federales vinculados a conspiración de asesinato, intento de asesinato e incitación al crimen.

Investigación del caso

El conflicto estaría relacionado con una disputa por la custodia de la hija de 7 años de la expareja.

Los antecedentes apuntan a que González y su padre inicialmente habrían buscado afectar la reputación del cantante en tribunales.

Más adelante durante el proceso legal, la situación habría escalado cuando los acusados presuntamente comenzaron a considerar acciones directas contra el artista, ideando la posibilidad de contratar a un sicario.

Para esto, habrían contado con la ayuda de terceros como intermediarios en los contactos.

Operativo e intervención de autoridades

La investigación federal sostiene que el padre de la joven de 24 años habría utilizado la denominada "dark web" para contactar a un supuesto sicario, quien en realidad era un agente encubierto del FBI.

Se habrían registrado conversaciones donde los acusados discutieron pagos, la identificación del objetivo y posibles formas de ejecutar el plan, incluyendo la simulación de un accidente.

Según las autoridades, parte de los pagos realizados habrían sido disfrazados bajo conceptos asociados a servicios digitales.

Por su parte, Jack Avery, quien alcanzó reconocimiento al final de la década de los 2010 como miembro del grupo juvenil "Why Don't We", señaló anteriormente en una entrevista haber sido alertado por el FBI sobre un presunto plan para atentar contra su vida, indicando que desconocía quién estaba detrás de dicha amenaza.

Situación actual

Gabbie González, conocida en redes sociales por compartir contenido sobre estilo de vida y maternidad, permanece detenida sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial en California.

Su padre, Francisco González, continúa bajo custodia en Florida, a la espera del desarrollo de la investigación federal.

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