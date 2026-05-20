Sartenes, vasos y más: Outlet remata productos para el hogar de marca estuvo al borde de la quiebra

20 may. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

El "Outlet del Hogar" está rematando productos de la marca Brando, especializada en artículos para el hogar, cuidado personal y regalos.

Cabe recordar que la marca tiene una deuda que alcanza los $3.962 millones y que recientemente evitaron su quiebra, con la aprobación de un acuerdo de reorganización por parte de su junta de acreedores.

El remate de productos Brando

El remate se está realizando en la casa matriz del outlet, ubicada en Américo Vespucio 400, en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

En el lugar se pueden encontrar productos de cocina, como sartenes, ollas y otros productos a precios accesibles.

Según lo publicado por el outlet, el set de seis vasos está con un valor de $4.990, mientras que un termo de 1,8 litros a $9.990. También mostraron una sartén que incluye una base de madera a $14.990.

El plan de reorganización de Brando

La empresa, que cuenta con 26 tiendas a lo largo del país y se dedica a la venta de artículos de diseño para el hogar, cuidado personal y regalos, planteó una estrategia orientada a asegurar la continuidad de sus operaciones mediante una reorganización interna.

La propuesta considera medidas como la reprogramación de pagos, eventuales condonaciones de deudas, rebajas en la dotación de personal y cambios en el modelo de negocios, orientados a adaptarse a formatos más cercanos a las grandes cadenas del retail.

Si bien sus redes sociales no están en funcionamiento, sus productos se pueden encontrar en el mercado.

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