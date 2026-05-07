Casa de Mauricio Pinilla que iba a salir a remate ahora subió su precio: Esto es lo que cuesta

07 may. 2026 - 17:19 hrs.

Mauricio Pinilla volvió a sufrir un revés en medio de su complejo escenario financiero. Por segunda vez consecutiva, fracasó el remate de su lujosa casa ubicada en Chicureo, pese a que esta vez sí existían interesados en adquirir la propiedad.

La subasta estaba fijada para este jueves 7 de mayo, luego de que el primer intento realizado en marzo fuera declarado desierto por falta de oferentes. Sin embargo, ahora el proceso se suspendió por decisión de la junta de acreedores.

¿Por qué volvió a fracasar el remate?

En el primer remate, la propiedad tenía un valor mínimo de 36.041 UF, es decir, cerca de $1.440 millones. Como no hubo interesados, el monto se redujo a la mitad para esta segunda instancia, quedando en 18.021 UF, cerca de $725 millones.

Pese a esa importante rebaja, el remate igualmente no logró concretarse hoy. Eso sí, a diferencia de la primera ocasión, esta vez sí había al menos siete potenciales compradores interesados en participar.

Según explicó a The Clinic la consultora Colliers, encargada del proceso, la junta de acreedores decidió no continuar con las condiciones establecidas y optó por aumentar nuevamente el precio mínimo de la vivienda. Así, el 15° Juzgado Civil de Santiago fijó una nueva fecha de subasta para el próximo 27 de mayo.

El nuevo valor mínimo quedó establecido en 32.437 UF, es decir, cerca de 1.300 millones. Para participar, los interesados deberán presentar una garantía equivalente al 10% del valor base.

¿Cómo es la lujosa casa de Mauricio Pinilla?

La propiedad está ubicada en el exclusivo condominio Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina, y destaca por su alto estándar.

Cuenta con más de 3.300 metros cuadrados de terreno y cerca de 500 metros construidos distribuidos en dos pisos. Tiene cinco dormitorios —tres de ellos en suite—, cuatro baños, hall principal con piso de mármol, ventanales termopanel y calefacción por losa radiante con caldera.

Además, incluye piscina con jacuzzi, quincho cerrado independiente, amplios jardines con paisajismo y vista directa a una cancha de golf.

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