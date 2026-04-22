Ya hay interesados: Así es la casa de Pinilla que saldrá a remate por la mitad de su valor

22 abr. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras haberse declarado desierta la primera instancia de subasta de la vivienda del exfutbolista Mauricio Pinilla, el escenario ha dado un giro significativo.

De acuerdo con información proporcionada por la consultora Colliers, encargada del proceso, se ha registrado un aumento sustancial en el número de interesados por adjudicarse el inmueble.

Este fenómeno ocurre tras la fijación de una nueva fecha para el remate, motivado principalmente por un ajuste en el precio mínimo para ofertar y adquirir la propiedad.

"Ya hemos inscrito con solicitud de bases a más de 7 interesados y cada día estamos recibiendo más requerimientos de inscripción. Era de esperar que esto ocurriera, debido a la disminución del precio mínimo", afirmó Sebastián Billwiller, subgerente del Área de Remates de Colliers.

Casa en remate de Mauricio Pinilla, Portal Inmobiliario.

¿Cuál es el nuevo precio de la propiedad en remate de Mauricio Pinilla?

El factor determinante en el disparo de la demanda ha sido la notable disminución del precio mínimo de salida. La valoración inicial de la propiedad se situaba en UF 36.041, cifra que ha sido reducida a UF 18.021, lo que representa una oportunidad de mercado, que ha captado la atención de múltiples inversionistas y particulares.

La ejecución de este remate es consecuencia directa de un proceso de liquidación ordenado por el 15.º Juzgado Civil de Santiago. La vivienda se encuentra ubicada en Las Brisas de Chicureo, una zona exclusiva de la comuna de Colina que destaca por sus altos estándares de seguridad y sus residencias de alta gama.

Casa en remate de Mauricio Pinilla, Portal Inmobiliario.

¿Cómo es la casa?

En cuanto a su infraestructura, la propiedad cuenta con una extensión de terreno que supera los 3.300 m² y una superficie construida de 500 m². Está distribuida en dos niveles que albergan cinco dormitorios, cuatro baños y dependencias de servicio, destacando el uso de materiales nobles como el mármol en su hall principal.

El inmueble está equipado con tecnología de eficiencia térmica, tales como ventanales de termopanel y un sistema de calefacción central por losa radiante. Además, las áreas exteriores han sido diseñadas para el esparcimiento, incluyendo un quincho cerrado e independiente, una piscina y un jardín con paisajismo que ofrece vista a la cancha de golf.

Casa en remate de Mauricio Pinilla, Portal Inmobiliario.

¿Cómo participar en la subasta?

Para participar en la subasta, los interesados deben cumplir con requisitos específicos de inscripción, como el pago de la garantía equivalente al 10 % del valor base fijado.

Según explica Sebastián Billwiller, "Estamos realizando todo el proceso con la máxima transparencia y profesionalismo, siguiendo estrictos protocolos y brindando todas las garantías a los participantes. El proceso de inscripción sigue abierto, por lo que esperamos que aumente sustancialmente el número de inscritos en los próximos días".

Finalmente, el evento de adjudicación ha sido programado para el próximo 7 de mayo. El acto será dirigido por el martillero público Matías Leiva Frías y se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la consultora Colliers, donde se definirá quién será el nuevo propietario de la lujosa residencia.

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